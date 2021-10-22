Технические средства социальной реабилитации для людей с инвалидностью по зрению

В рамках месячника «Человек с белой тростью», который проходит в Республике Беларусь с 15 октября по 15 ноября 2021 года, УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» информирует людей с инвалидностью по зрению о возможности использования права на обеспечение техническими средствами социальной реабилитации (ТССР).

Обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», а также постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722 «О государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан».

Право на обеспечение средствами реабилитации имеют граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания).

Граждане с нарушениями органов зрения обеспечиваются следующими техническими средствами социальной реабилитации: часы с синтезатором речи; устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер); сотовый телефон с программным обеспечением, синтезирующим речь (смартфон); диктофон.

Для обеспечения вышеуказанными ТССР гражданину необходимо обратиться с заявлением в Центр, представив следующие документы:

1) индивидуальную программу реабилитации инвалида либо заключение ВКК;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

3) свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей при обеспечении

средствами реабилитации ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

4) удостоверение (свидетельство) инвалида, вкладыш к нему для граждан, имеющих

право на льготы. Потребность в технических средствах реабилитации определяется медико- реабилитационными экспертными комиссиями либо врачебно-консультативными комиссиями (ВКК) государственного органа здравоохранения по месту жительства. Согласно законодательству средства реабилитации, могут предоставляться бесплатно, а также на льготных условиях с оплатой 50%, 25% и 20% от стоимости.

Прием заявлений об обеспечении техническими средствами социальной реабилитации для граждан, зарегистрированных в Первомайском районе, осуществляется по адресу: г. Бобруйск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.19, каб.5,телефон:72-73- 76. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 обед: с 13.00 до 14.00.

Выходной: суббота, воскресенье.