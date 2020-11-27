0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

МЧС информирует: техническая проверка системы оповещения пройдет сегодня

belta.by 60 0

МЧС информирует: техническая проверка системы оповещения пройдет сегодня

Техническая проверка системы оповещения пройдет сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Сегодня будет проводиться проверка оповещения населения с использованием бегущей строки в эфире телеканалов и в главном меню интерактивного телевидения Zala с трансляцией текста "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется", - рассказали в пресс-службе. - Кроме этого, пользователи операторов, находящиеся на территории Бешенковичского района, получат СМС-сообщение с текстом "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется".

МЧС просит отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿