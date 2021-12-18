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Театрализованное шествие, новогодний флешмоб и торжественная церемония зажжения праздничных огней. Фоторепортаж

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Театрализованное шествие, новогодний флешмоб и торжественная церемония зажжения праздничных огней. Фоторепортаж

Будет дополнено и обновлено.

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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