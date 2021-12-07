Театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей состоится в Бобруйске 18 декабря

Традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и других сказочных персонажей начнется 18 декабря в 16.00.

Шествие пройдет по маршруту: улица Социалистическая (от УК «Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича» (г. Бобруйск) – улица Максима Горького – площадь Ленина.

Торжественная церемония зажжения елочных огней на главной елке состоится в 17.15.

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