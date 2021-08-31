Театр ждет на премьеру юного зрителя

11 и 12 сентября в 12:00 состоится премьера музыкальной сказки «Как победить вирус», сообщается на официальном сайте театра им. В.И. Дунина-Марцинкевича.

Режиссер-постановщик: Анастасия Агейкина.

Спектакль напомнит маленьким зрителям о важности соблюдения личной гигиены. Девочка Василиса и её друг Гребешок-Расческа путешествуют по стране Гигиении и, чтобы попасть домой к маме, им нужно найти способ победить злой вирус. Помогут им в этом Феечка Чистюля, Мыльное Чудо, Тётушка Мочалка и Дядюшка Мыло. Путешествие-приключение запомнится детям и будет полезно своими выводами.