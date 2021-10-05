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Театр танца «Искушение» с невероятным шоу под дождем 3 «только для женщин»

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Театр танца «Искушение» с невероятным шоу под дождем 3 «только для женщин»

 

Шоу под дождем 3 "только для женщин"

5 октября в 18:00

ГУК "Дворец искусств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР ТАНЦА
"ИСКУШЕНИЕ"

Мужские размышления выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера исполняются под потоками воды.

dvorezbobr.by

 

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