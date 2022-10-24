Театр песни «Шина-най» выступил с концертом «Юбилей на бис»
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Фотографии: Виктор Чабан
22 октября заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый театр песни «Шина-най» выступил во Дворце искусств с концертной программой «Юбилей на бис».
Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
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