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Театр песни «Шина-най» выступил с концертом «Юбилей на бис»

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Театр песни «Шина-най» выступил с концертом «Юбилей на бис»

22 октября заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый театр песни «Шина-най» выступил во Дворце искусств с концертной программой «Юбилей на бис».

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

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