Театр «Ланжеронъ» из Харькова приезжает с гастролями в Бобруйск

Театр «Ланжеронъ» из Харькова приезжает с гастролями в театр драмы и комедии им. В. Дунина-Мартинкевича Бобруйска.

8 апреля состоится спектакль-этюд по пьесе Николая Коляды «Нежность». 9 апреля зрителям покажут трагикомедию «Письмо Богу» по одноименному рассказу Анатолия Крыма из цикла «Рассказы о еврейском счастье».

Начало спектаклей в 18.00.