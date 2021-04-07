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Театр «Ланжеронъ» из Харькова приезжает с гастролями в Бобруйск

mogilevnews 41 0

Театр «Ланжеронъ» из Харькова приезжает с гастролями в Бобруйск

Театр «Ланжеронъ» из Харькова приезжает с гастролями в театр драмы и комедии им. В. Дунина-Мартинкевича Бобруйска.

8 апреля состоится спектакль-этюд по пьесе Николая Коляды «Нежность». 9 апреля зрителям покажут трагикомедию «Письмо Богу» по одноименному рассказу Анатолия Крыма из цикла «Рассказы о еврейском счастье».

Начало спектаклей в 18.00.

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