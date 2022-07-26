Театр Классического Балета Касаткиной и Василева во Дворце искусств Бобруйска

Сотворение мира уже много лет идёт в Театре классического балета Касаткиной и Василёва, где и сохраняется этот легендарный спектакль, через который прошло ряд поколений артистов балета.

Спектакль увидел свет в 1971 году и был непохож на другие балеты. Изобретательная хореография Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сочетает свободную пластику с классическим танцем, юмористические пантомимы со сценами удивительной лирики и красоты. Музыка Андрея Петрова не менее своеобразна: торжественные симфонические темы переплетаются в ней с джазовыми и современными гармониями.

Здесь в их распоряжении оказались лучшие танцовщики: Ирина Колпакова, Михаил Барышников, Юрий Соловьев, Калерия Федичева, Юрий Панов. Главные партии во втором составе исполнили Наталья Большакова и Вадим Гуляев. На современную музыку Петрова, Касаткина и Василёв сочиняли новаторскую хореографию. Они создали балетную трагикомедию, передав в танце драматургию, характеры, диалоги. Позволили себе внести в серьезный жанр балета юмор, пластику, подсмотренную у детей и в явлениях природы. Они рассказали очень человечную, семейную историю, где рождаются дети, уходят от родителей, родители остаются одни, появляются новые дети…

После репетиций Владимир Василёв придумывал для Барышникова новые движения, такие как знаменитый «прыжок Адама». Сегодня его узнают во всем мире как «прыжок Барышникова», впрочем, и исполняющие эту роль солисты Театра классического балета прекрасно им владеют.

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