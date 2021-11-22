Театр имени Якуба Коласа представит бобруйчанам комедию «Доктор философии»

7 декабря в 18:00 комедия в 2-х действиях «Доктор философии» (Б. Нушич), сообщается на сайте тетра им. В.И. Дунина-Марцинкевича.

Живота Цвийович, благодаря деловой смышлености, человек зажиточный. Он одержим идеей выучить сына Милорада на доктора философии и утвердить себя в знатном обществе. Под именем сына-бездельника он посылает учиться за границу другого человека, который блестяще оканчивает университет. Правда, приобрел юноша не только диплом, но и жену с ребёнком…

В семье Цвийовичей готовится свадьба сына на богатой невесте. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным! Комедийная пружина начинает раскручиваться: из-за границы появляется мнимая жена с ребёнком, знаменитый профессор ищет встречи со своим талантливым студентом, члены совета детского приюта приглашают новоиспеченного доктора философии прочитать благотворительную лекцию…

Чем окончится эта запутанная история, узнают зрители, которые придут на спектакль.

Действие происходит в Белграде в 20-е годы XX века.

«Доктор философии» – одна из лучших комедий Бранислава Нушича (1864-1938), классика сербской драматургии конца XIX – первой половины XX века, сценические произведения которого и по сей день пользуются большой популярностью и с успехом идут во многих театрах.