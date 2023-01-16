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Театр готовит для бобруйчан премьеру «Наследники Рабурдена»

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Театр готовит для бобруйчан премьеру «Наследники Рабурдена»

24 и 25 февраля в 18:00 состоится премьера фарса в двух актах «Наследники Рабурдена».

Разорившийся буржуа Рабурден промотал до последнего все свое состояние. Многочисленные родственники, не знающие об этом, обхаживают его в надежде получить богатое наследство и делят несуществующие деньги. И только крестница помогает дядюшке Рабурдену в сложных ситуациях. Спектакль обещает быть веселым! Ориентировочная продолжительность — 2 часа.

Занять лучшие места можно прямо сейчас!

 24 февраля.

 25 февраля.

Также за покупкой билетов обращайтесь в кассу театра.

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