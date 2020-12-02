Театр драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича приглашает на праздничные представления

Как Новый год встретишь – так его и проведешь!

Несмотря на все сложности жизни, Новый год обязательно придет с дедом Морозом, Снегурочкой и приятными сюрпризами. Театр им. Дунина-Марцинкевича готовит для всех маленьких и не только бобруйчан новогодние сюрпризы. В елочном зале состоится традиционная встреча с дедом Морозом и Снегурочкой, яркими елочными огнями, хороводами, песнями и сказочными персонажами. Детей встретит сказочная Фея, Белоснежка и Медведь. Все они собираются встречать Новый год, ждут деда Мороза и Снегурочку, но, как это обычно бывает, возникают препятствия, на этот раз – Соловей-Разбойник. И вот уже появляется вероятность того, что праздник может не состояться, тут и нужна будет помощь всех детей, которые пришли к елке, тогда все закончится хорошо.

И главный подарок – спектакль на сцене. Это будет сказка о том, как Маша – персонаж всеми любимого мультфильма, – собирается поздравить своего друга Медведя с Новым годом, но не застает его в берлоге. Прибегая к помощи разных сказок для поздравления, Маша, конечно же, все перепутает – все сказки, всех героев. Но это внесет не только неразбериху, но и веселье, смех и праздничное настроение.