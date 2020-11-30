Театр драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича информирует об изменениях в репертуаре

Могилевский областной театр драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича сообщает об изменениях в репертуаре:
В связи с болезнью артиста, 29 ноября в 12:00 вместо ранее заявленных спектаклей «Конёк Горбунок», «Кошкин дом» состоится музыкальная сказка «Кто ходит в гости по утрам…».
В 18:00 криминальная комедия «Осторожно Тётки!» отменяется. Состоится драма «Это всё она»
Приносим свои извинения!
teatr-bobr.by
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