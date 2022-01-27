Театр для души. В народном театре Дворца искусств новый руководитель

Когда в творческий коллектив приходит новый руководитель, всегда привносит с собой что-то неповторимое, «включает перезагрузку» сознания, мотивирует по-другому смотреть на искусство и меняет подходы к работе. В народном театре Дворца искусств деятельность нового руководителя вдохновила участников развиваться и расти.

Недавно этот коллектив возглавила Екатерина Таскаева. Молодая, энергичная, увлеченная делом, с профессиональным взглядом на театр и огромным желанием преобразовывать мир к лучшему, помогая людям становиться интереснее и раскрывая их творческие способности. Екатерина – актриса бобруйского театра им. Дунина-Марцинкевича, пробует себя в качестве режиссера-­постановщика, ведет занятия с детьми в модельной школе. Она получила профессиональное актерское образование в Могилевском колледже искусств, а затем окончила Академию искусств по специальности «Режиссер, преподаватель».

Первую ее работу с артистами народного театра бобруйчане могли оценить во время новогодних праздников. Многие видели на главной площади города представление «В поисках Деда Мороза». С этой же новогодней постановкой веселили ребят на школьных утренниках.

Народный театр привлекает любителей проявить себя на сцене. Среди участников люди абсолютно разных профессий и возрастов. Они приходят на занятия во Дворец искусств по велению души и в свободное время могут почувствовать себя актерами. Например, в марте прошлого года народный театр был награжден дип­ломом «За лучшую режиссерскую постановку» (показывали мини-спектакль «Борька» по мотивам рассказа Александра Гутина) в областном смотре-конкурсе любительских театральных коллективов «У далонях маёй Беларусі». Но, несмотря на то что актеры в этом коллективе занимаются не первый год, им все же не хватало профессионального подхода. Именно по­этому новый руководитель начала работу с участниками с обучающих тренингов.

– Мне хочется показать, что из любого можно сделать артиста. Просто надо видеть человека, надо суметь достать все «краски», что он в себе спрятал. Я поняла это, когда начала объяснять, как можно профессионально подходить к тексту, к будущей роли, начала с ними тренинги разные – на актерское мастерство, по сценической речи, на движения, чтобы раскрепощать тело от зажимов. За полтора месяца, что мы занимались только тренингами, я замечаю: они сильно выросли как артисты. И уже решила ставить с ними серьезные спектакли. В дальнейшем будут фестивали, конкурсы, в которых обязательно планируем участвовать, – говорит Екатерина Таскаева.

На сцену в любом возрасте

Народный театр – это обычные люди, которые занимаются, чтобы реализовывать творческие задатки и мечты, развить искорки таланта, общаться с единомышленниками и интересно проводить время. Может быть, хотел человек стать артистом, выступать, да не получилось. В жизни выбрал другую профессию, но тянется в эту артистическую среду для себя, для души. Кому-то прос­то нравится на сцене находиться. Поэтому они и приходят в народный театр.

– Думаю, таких людей намного больше, поэтому приглашаю всех желающих к нам. Когда мы ездили по городу со сказкой, бобруйчане, посмотрев, начинали расспрашивать, интересоваться. Оказывается, они даже не знали, что в народный театр может попасть любой человек от 14 до 70 лет, и не имеет значения, какое у него образование, где он учится или работает. Занятия у нас бесплатные. Главное – желание заниматься творчеством и готовность работать над собой, – рассказывает Екатерина Викторовна. – В нашем театре мы будем пытаться настроить на профессиональную актерскую волну, чтобы артисты могли воспроизводить серьезные произведения, понимали и чувствовали, о чем они играют на сцене. Кстати, для молодых людей это шикарная возможность получить знания и умения, чтобы потом поступать в театральные вузы. Занятия в народном театре два-три раза в неделю. Мы можем собираться по разным дням, стараемся договориться заранее, чтобы было удобно всем, и никто не пропускал. Те, кто сейчас ходит, очень ответственно относятся к занятиям. Они знают: если что-то пропустили, сами наверстать не смогут. Когда вдохновение, ты говоришь-­говоришь, и в следующий раз так уже невозможно воспроизвести, потому что, обучая, импровизируешь.

Вместе справимся

Конечно же, у нового руководителя в мыслях свежие задумки и планы на ближайшее будущее. Естественно, открывать все творческие секреты не будем, но о набросках можно рассказать. Уже начинается работа над полноценным военным спектаклем к празднику Победы. Екатерина Таскаева хочет включить в постановку хоровой и танцевально-хореографический коллективы Дворца искусств, чтобы спектакль смотрелся «более обширно, глобально и интересно для зрителя». К празднованию Дня города (в этом году отмечаем 635-летие) артисты народного театра расскажут об истории Бобруйска. В постановке руководитель задумала переплести разные эпохи: зарождение города, появление ремесел, сцены войн, мирное развитие, театральная тема… Это будет грандиозный пластическо-музыкальный концерт в подарок бобруйчанам. Еще в планах Екатерины Таскаевой (если в теат­ральный коллектив наберется достаточно новых артистов) поставить мюзикл на большой сцене Дворца искусств.

– Серьезная задача у нас с артистами, – улыбается Екатерина. – Задумок интересных много, и воплотить их будет довольно сложно с непрофессионалами. Но все же, думаю, что мы вместе справимся. На занятиях и тренингах я «отталкиваюсь» от людей, которые ко мне приходят. Я знаю: если надо сыграть о войне, значит, нужно настроить актеров на эту стезю. Начинаю проводить тренинги на определенные голосовые и пластические моменты, связанные с тематикой по произведению. Самое важное – подхожу к каждому индивидуально. Все люди разные в силу психологических особеннос­тей, жизненных событий, воспитания. И я понимаю, что мне к любому из них надо найти особый подход, чтобы преодолеть личностные проблемные «барьеры» и широко открыть «дверь» к искусству. Даже когда все артисты собираются вместе, я уделяю каждому внимание. Если не буду этого делать, просто ничего не получится в итоге. Мне надо человека настроить, сказать, над чем именно ему поработать, что надо подтянуть, изменить. Но в коллективе мы – единое целое, мы друг от друга зависим в спектакле. Поэтому в нашей сфере ответственность и дисцип­лина безумно важны.

Новое имя

Вместе с новыми планами пришла идея дать звучное название теат­ральному коллективу. Как признается Екатерина Таскаева, имя искали довольно долго, думали и решали все участники. Перебрали многое: пробовали подобрать название на белорусском и русском языках, всем хотелось не поверхностно, а «глубже и серьезнее» передать нюансы деятельности. В результате обсуждений остановились на латыни. Так, народный театр Дворца искусств совсем скоро станет театром-студией Nova Era.

Пожелаем, чтобы для всего коллектива это был новый виток развития в их творчестве, дальнейших успехов и радости от любимого дела.