ТЦСОН Первомайского района приглашает бобруйчан на мастер-класс по скандинавской ходьбе
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Уважаемые жители Первомайского района, если вы находитесь на заслуженном отдыхе, полны сил, энергии и энтузиазма, будем рады видеть вас в отделении. 24 ноября отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района (ул.50 лет ВЛКСМ, 4) приглашает жителей района в возрасте 60 лет и старше на мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Контактный телефон 72 73 66.
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