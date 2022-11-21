ТЦСОН Первомайского района приглашает бобруйчан на мастер-класс по скандинавской ходьбе

Уважаемые жители Первомайского района, если вы находитесь на заслуженном отдыхе, полны сил, энергии и энтузиазма, будем рады видеть вас в отделении. 24 ноября отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района (ул.50 лет ВЛКСМ, 4) приглашает жителей района в возрасте 60 лет и старше на мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Контактный телефон 72 73 66.