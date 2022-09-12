ТЦСОН Первомайского района выслушает бобруйчан

16 сентября 2022 года с 9.00 до 11.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Социальная защита граждан».

На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» Крискович Олеся Александровна.

Телефон прямой линии: 72-18-96.