ТЦСОН Первомайского района выслушает бобруйчан
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16 сентября 2022 года с 9.00 до 11.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Социальная защита граждан».
На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» Крискович Олеся Александровна.
Телефон прямой линии: 72-18-96.
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