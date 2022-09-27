ТЦСОН Первомайского района приглашает к участию в благотворительной акции

В преддверии Дня пожилых людей УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» проводит благотворительную акцию «Сделаем жизнь бобруйчан безопасной» по приобретению автономных пожарных извещателей и элементов питания к ним. Акция направлена на создание безопасных условий проживания, приведение домовладений одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста в пожаробезопасное состояние.

Перед коварством огня наиболее беззащитны люди преклонного возраста. Они не так быстро реагируют в случае непредвиденной опасности. При этом приблизительно 30% пожилых людей живут одни, и в случае возникновения пожара им никто не поможет.

Возможность избежать трагедии - обнаружить возгорание на начальной стадии. Одной из гарантированных мер своевременного обнаружения задымления и оповещения об этом является автономный пожарный извещатель.

ТЦСОН Первомайского района приглашает неравнодушных бобруйчан, организации и общественность города поддержать инициативу Центра и оказать посильную помощь в приобретении АПИ и элементов питания.

Прием автономных пожарных извещателей, элементов питания «Крона» осуществляется с 26 сентября по 10 октября 2022 года по адресу: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, каб.9, в будние дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. Телефон для справок: 727375.

Собранные в рамках акции АПИ и элементы питания будут установлены в домовладениях одиноких и одиноко поживающих граждан пожилого возраста.

Администрация УСЗ «ТЦСОН Первомайского района Бобруйска»