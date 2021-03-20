ТЦСОН Ленинского района приглашает семейные пары, отмечающие 50 лет и более совместной жизни

Самое главное в жизни каждого человека – это любовь. И это благородное чувство рождается именно в семье, крепнет и растет год от года, закаляется и становится непобедимым. Как никто другой о любви знают те, кто живут вместе долгие годы и уже не мыслят свою жизнь друг без друга. Такие семейные пары знают, что на пути встречаются испытания и невзгоды, и все это преодолеть можно только вдвоем. Однажды, дав обещание друг другу быть верным в горе и радости, они проносят любовь через всю свою жизнь. Супруги, прожившие до золотой свадьбы, поистине могут назвать себя самыми счастливыми. Золотая свадьба – событие значительное не только для самой супружеской пары, но и для многочисленных родственников, детей, друзей.

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» ведет подготовку чествования супружеских пар, отмечающих в 2021 году юбилей совместной жизни (50 и более юбилейных лет).

Ежегодно учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» совместно с отделом ЗАГС Бобруйского горисполкома организуют такие поздравления для пенсионеров района.

В мае состоится мероприятие «Моя семья – мое богатство», приуроченное к Международному дню семьи. В отделе ЗАГС пройдет торжественное чествование супругов, отмечающих 50 и более лет со дня регистрации брака. Обязательное условие для семейных пар – 2021 год должен являться юбилейным. Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» приглашает к участию супружеские пары, проживающие на территории Ленинского района. Запись участников ведется до 1 мая по телефонам 8 (0225) 70-69-60, +375 (29) 381-16-74, в будние дни до 17.00.