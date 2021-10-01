ТЦСОН Ленинского района поздравляет бобруйчан почтенного возраста с Днем пожилого человека

День пожилого человека – особый праздник. Именно в этот день весь мир чествует пожилых людей в знак уважения и благодарности.

Этот праздник - прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда и пенсионерам за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами - большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Отделение социальной помощи на дому Учреждения «Территориальный центр социального обслуживания Ленинского района г.Бобруйска» желает вам здоровья и активного долголетия, сил и терпения, пусть дети и внуки вас только радуют, солнечных дней и хорошего настроения!