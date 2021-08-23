ТЦСОН Ленинского района оказывает разовые социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
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Кому оказываются разовые социальные услуги?
Нетрудоспособным гражданам – инвалидам I или II группы, неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, имеющим право на государственную пенсию, которые не имеют медицинских противопоказаний.
Какие разовые социальные услуги выполняет наше отделение?
Среди основных видов можно выделить:
- покупку и доставку на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости;
- помощь в поддержании порядка в жилых помещениях;
- протирание пыли с поверхности мебели;
- вынос мусора;
- подметание пола;
- уборка пылесосом мягкой мебели, ковров и напольных покрытий;
- чистка прикроватных ковриков и дорожек;
- мытье пола;
- мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников, очистка рам от бумаги (проклейка оконных рам бумагой);
- смена штор и гардин;
- уборка пыли со стен и потолков;
- чистка ванны, умывальника (раковины);
- чистка газовой (электрической) плиты;
- чистка придомовых дорожек от снега в зимний период (для проживающих в жилых домах усадебного типа);
- содействие в организации в организации получения медицинской помощи;
- доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- помощь в принятии ванны;
- мытье головы;
- бритье бороды и усов;
- доставка топлива из хранилища;
- подготовка печей к растопке;
- растопка печей;
- внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, услуги связи, осуществление иных платежей (оплата товаров, услуг, уплата налогов, штрафов, погашение кредитов) и т.д.
Какие документы необходимо предоставить?
Для оказания разовых социальных услуг необходимы следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т.п.), для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами;
- медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания услуги.
Как можно заказать услугу?
Заранее позвоните нам по телефону 72-10-86. Совместно со специалистом Вы сможете определить конкретные услуги, а также время их оказания и стоимость. Вас внесут в график посещений социального работника, и в назначенное время заявка будет выполнена.