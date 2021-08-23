ТЦСОН Ленинского района оказывает разовые социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

Кому оказываются разовые социальные услуги?

Нетрудоспособным гражданам – инвалидам I или II группы, неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, имеющим право на государственную пенсию, которые не имеют медицинских противопоказаний.

Какие разовые социальные услуги выполняет наше отделение?

Среди основных видов можно выделить:

покупку и доставку на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости; помощь в поддержании порядка в жилых помещениях; протирание пыли с поверхности мебели; вынос мусора; подметание пола; уборка пылесосом мягкой мебели, ковров и напольных покрытий; чистка прикроватных ковриков и дорожек; мытье пола; мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников, очистка рам от бумаги (проклейка оконных рам бумагой); смена штор и гардин; уборка пыли со стен и потолков; чистка ванны, умывальника (раковины); чистка газовой (электрической) плиты; чистка придомовых дорожек от снега в зимний период (для проживающих в жилых домах усадебного типа); содействие в организации в организации получения медицинской помощи; доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения; помощь в принятии ванны; мытье головы; бритье бороды и усов; доставка топлива из хранилища; подготовка печей к растопке; растопка печей; внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, услуги связи, осуществление иных платежей (оплата товаров, услуг, уплата налогов, штрафов, погашение кредитов) и т.д.

Какие документы необходимо предоставить?

Для оказания разовых социальных услуг необходимы следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т.п.), для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами;

медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания услуги.

Как можно заказать услугу?

Заранее позвоните нам по телефону 72-10-86. Совместно со специалистом Вы сможете определить конкретные услуги, а также время их оказания и стоимость. Вас внесут в график посещений социального работника, и в назначенное время заявка будет выполнена.