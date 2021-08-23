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Общество

ТЦСОН Ленинского района оказывает разовые социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

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ТЦСОН Ленинского района оказывает разовые социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

Кому оказываются разовые социальные услуги?

Нетрудоспособным гражданам – инвалидам I или II группы, неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, имеющим право на государственную пенсию, которые не имеют медицинских противопоказаний.

Какие разовые социальные услуги выполняет наше отделение?

Среди основных видов можно выделить:

  1. покупку и доставку на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости;
  2. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях;
  3. протирание пыли с поверхности мебели;
  4. вынос мусора;
  5. подметание пола;
  6. уборка пылесосом мягкой мебели, ковров и напольных покрытий;
  7. чистка прикроватных ковриков и дорожек;
  8. мытье пола;
  9. мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников, очистка рам от бумаги (проклейка оконных рам бумагой);
  10. смена штор и гардин;
  11. уборка пыли со стен и потолков;
  12. чистка ванны, умывальника (раковины);
  13. чистка газовой (электрической) плиты;
  14. чистка придомовых дорожек от снега в зимний период (для проживающих в жилых домах усадебного типа);
  15. содействие в организации в организации получения медицинской помощи;
  16. доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
  17. помощь в принятии ванны;
  18. мытье головы;
  19. бритье бороды и усов;
  20. доставка топлива из хранилища;
  21. подготовка печей к растопке;
  22. растопка печей;
  23. внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, услуги связи, осуществление иных платежей (оплата товаров, услуг, уплата налогов, штрафов, погашение кредитов) и т.д.

Какие документы необходимо предоставить?

Для оказания разовых социальных услуг необходимы следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т.п.), для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами;
  • медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания услуги.

Как можно заказать услугу?

Заранее позвоните нам по телефону 72-10-86. Совместно со специалистом Вы сможете определить конкретные услуги, а также время их оказания и стоимость.  Вас внесут в график посещений социального работника, и в назначенное время заявка будет выполнена.

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