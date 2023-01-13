Изменились тарифы на электрическую энергию для населения

Граждане, жилые дома (квартиры) которых оснащены многотарифными электронными приборами учета электрической энергии или автоматизированными системами контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ), производят оплату потребленной электрической энергии по выбору, исходя из тарифов:

– дифференцированного ( по временным периодам);

– одноставочного.

Для того чтоб осуществлять плату за электрическую энергию по дифференцированным тарифам по временным периодам, необходимо обратиться с заявлением в Сервисно - расчетный центр филиала

«Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», по адресу: г. Бобруйск, ул. Минска, 96. Время работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00 (без обеденного перерыва), в субботу с 9.00 до 17.00 (без обеденного перерыва). Воскресенье – выходной. Тел. 78-82-51, 78-82-50,78-82-47, автоответчик по действующим тарифам 78-82-48. Сайт: www. mogilev.energo.by.

Татьяна Тимошенко, начальник Сервисно-расчетного центра Филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»