С 1 января 2023 года изменились тарифы на электрическую энергию для населения, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 30 декабря 2022г. № 952 внесены изменения в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013г. №1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо-и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики».
Назначение потребляемой электрической энергии
Тариф, белорусских рублей за 1 кВт·ч
|1.Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами за исключением указанной в пунктах 2 - 4 настоящего приложения:
|1.1
|одноставочный тариф
|0,209
|1.2
|дифференцированный тариф по двум временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)
|0,1463
|максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)
|0,418
|1.3
|дифференцированный тариф по трем временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00)
|0,1254
|максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)
|0,3762
|остальное время суток
|0,1463
|2. Эл. энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в пунктах 3 и 4 настоящего приложения:
|дифференцированный тариф по двум временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)
|0,1434
|остальное время суток
|0,2664
|3.Эл. энергия при условии ее использования в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода эл. энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения
|3.1
|С 1 января по 31 мая включительно одноставочный тариф
|0,1025
|дифференцированный тариф по двум временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00)
|0,0718
|остальное время суток
|0,1333
|3.2
|С 1 июня по 31 декабря включительно: одноставочный тариф
|0,1057
|дифференцированный тариф по двум временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00)
|0,074
|остальное время суток
|0,1374
|4.
|Эл. энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления,отопления и горячего водоснабжения
C 1 января по 31 мая включительно:
|0,0398
|С 1 июня по 31 декабря включительно:
|0,0449
|
5.Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1-4 настоящего приложения:
|5.1
|одноставочный тариф
|0,2459
|5.2
|дифференцированный тариф по двум временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)
|0,1721
|максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)
|0,4918
|5.3
|дифференцированный тариф по трем временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00)
|0,1475
|максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)
|0,4426
|остальное время суток
|0,1721
|Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат
|1.
|Электрическая энергия:
|1.1.
|одноставочный тариф (в том числе в части использования эл.энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения)
|0,2705
|1.2.
|дифференцированный тариф по двум временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)
|0,1894
|максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)
|0,541
|1.3
|дифференцированный тариф по трем временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00)
|0,1623
|максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)
|0,4869
|остальное время суток
|0,1894
|* в выходные и праздничные дни, при использовании дифференцированного тарифа (по временным периодам), расчет платы установлен по тарифу минимальных нагрузок.
Граждане, жилые дома (квартиры) которых оснащены многотарифными электронными приборами учета электрической энергии или автоматизированными системами контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ), производят оплату потребленной электрической энергии по выбору, исходя из тарифов:
– дифференцированного ( по временным периодам);
– одноставочного.
Для того чтоб осуществлять плату за электрическую энергию по дифференцированным тарифам по временным периодам, необходимо обратиться с заявлением в Сервисно - расчетный центр филиала
«Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», по адресу: г. Бобруйск, ул. Минска, 96. Время работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00 (без обеденного перерыва), в субботу с 9.00 до 17.00 (без обеденного перерыва). Воскресенье – выходной. Тел. 78-82-51, 78-82-50,78-82-47, автоответчик по действующим тарифам 78-82-48. Сайт: www. mogilev.energo.by.
Татьяна Тимошенко, начальник Сервисно-расчетного центра Филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»