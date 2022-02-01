Тариф на транзит нефти по Беларуси вырос на 7,4%
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Тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси по магистральным трубопроводам, проиндексированы на 7,4% с 1 февраля. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 января 2022 года №7, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
Кроме того, данным постановлением предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям в размере, не превышающем прогнозируемый на 2022 год в Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.
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