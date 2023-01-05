Тарасенко: эпидситуация в Беларуси стабильная

Эпидемиологическая ситуация в Беларуси стабильная, заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко на республиканском санитарно-эпидемиологическом семинаре, который проходит на базе Островецкого районного центра гигиены и эпидемиологии. Его цитирует пресс-служба Минздрава.

На семинаре, по словам Александра Тарасенко, будет рассмотрен вопрос проведения вакцинации. Он отметил, что в стране обстановка стабильная. Наблюдается сезонный рост заболевания ОРВИ, но темпы роста снизились. "Думаю, на протяжении нескольких недель мы будем отмечать спад. Потом, как и в прошлые годы, увидим вновь повышение заболеваемости и ОРВИ, и гриппом", - считает он.

Что касается ковида, ситуация также стабильная. По его словам, "тенденции к росту были, но они очень незначительны". "Циркулирует штамм омикрон, но расслабляться не стоит. Нужно вакцинироваться и проходить бустеризацию", - добавил замминистра.

Александр Тарасенко заметил, что вакцинировано против гриппа 40% населения, поэтому серьезной ситуации не ожидается. Вместе с тем настороженность у специалистов есть, поэтому медики призывают соблюдать элементарные правила гигиены и при недомогании не посещать работу.

Участники семинара обсуждают вопрос радиационной безопасности, рассматривают не только работу Белорусской АЭС, но и последствия аварии на Чернобыльской АЭС. "База выбрана не случайно. Мы показываем базу центра, лабораторное обеспечение, в том числе передвижной комплекс, которого нет нигде в стране. Обсуждаем и в целом работу по стране", - сказал Александр Тарасенко.

Еще один рассматриваемый вопрос - реализация проекта "Здоровые города и поселки". Александр Тарасенко сообщил, что в первом полугодии в Гродненской области планируется проведение совета по здоровому образу жизни. Рассматривается в том числе база Острова. Будут обсуждаться медико-демографические, эпидемиологические показатели, проанализируют, как влияет на здоровье населения занятие физической культурой и спортом.

По материалам belta.by.