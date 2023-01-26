Таможня перестраивает работу в соответствии с новыми условиями

Ситуация на белорусско-польской границе не меняется. Сопредельная сторона умышленно снижает пропуск транспортных средств.

В некоторых пунктах польские контрольные службы оформляют за сутки лишь 20% автомобилей от нормы.

Чтобы ожидание было менее изнурительным для водителей возле белорусского пункта пропуска «Козловичи» планируют построить стоянки с зоной ожидания для грузовиков.

Проблему очередей это не решит, повлиять на Варшаву Беларусь не в силах. Однако для автоперевозчиков, ожидающих пересечения границы сутками, проект станет важным элементом приграничной инфраструктуры. Помимо строительства площадки на 500 мест в «Козловичах», также предусмотрена реконструкция и расширение автодороги возле пункта пропуска «Варшавский мост».

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета: «Все знают, что наши западные соседи запретили въезд грузовиков на российско-белорусской регистрации в Евросоюз. Соответственно была перестроена полностью работа. Сейчас все грузовики либо перегружаются, либо осуществляется перецепка грузов непосредственно в логистических центрах возле границы. Фактически это двойное таможенное оформление – т.е. оформляем на границе, потом еще в ТЛЦ. Но мы осознанно пошли на эти меры, чтобы дать возможность работать белорусскому бизнесу, белорусским транспортным организациям».

Несмотря на всевозможные барьеры Запада, Брестская таможня не допустила сокращения платежей в бюджет. По итогам года она также лидирует в стране по части выявления запрещенных товаров. Почти 90% фактов пресечения ввоза наркотиков приходится на брестский регион.

по материалам ОНТ