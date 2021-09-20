Ежегодно 20 сентября отмечается День таможенника. Нынешняя дата особая – таможенным органам Республики Беларусь исполняется 30 лет. Можно с уверенностью сказать, что за это время проведена огромная работа по становлению и развитию службы. Сегодня в систему таможенных органов входят Государственный таможенный комитет, 8 таможен, Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь. Всего в системе 98 ПТО, из них 68 республиканских и 35 ведомственных.

Эту службу невозможно представить без современных условий работы. Поэтому в нашем городе размещен транспортно-логистический центр «Бобруйск-Белтаможсервис». Это неслучайно, ведь через город проходят железная дорога европейского значения Гомель – Минск – Вильнюс, ветвь панъевропейского транспортного коридора IX Калининград – Вильнюс – Минск – Киев – Одесса, а ТЛЦ расположен на международной автомагистрали М5. Центр является мультимодальным, что позволяет осуществлять оборот товаров, доставляемых различными видами транспорта.

Таможенные органы постоянно проводят работу по сокращению сроков выпуска товаров, выравниванию нагрузки между пунктами таможенного оформления Республики Беларусь. С развитием электронных технологий стало возможным решение этих задач посредством реализации проводимого Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь глобального проекта – центра электронного декларирования. Могилевская таможня принимает участие в этом крупном республиканском пилотном проекте с 12 октября 2020 года. Среди первых в стране в нем принял участие ПТО «Бобруйск-Белтаможсервис». Суть проекта в том, что отдельные декларации на товары, подаваемые с целью помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, направляются в пункты таможенного оформления, в которых таможенные операции совершаются с применением технологии удаленного выпуска товаров и механизма автоматического распределения таможенных документов как между пунктами таможенного оформления таможен, так и между должностными лицами, совершающими таможенные операции в рамках одного пункта таможенного контроля. Автоматический «выбор» ПТО осуществляется с учетом анализа загруженности должностных лиц таможенных органов в момент подачи такой декларации на товары. При этом физический контроль товаров, в случае необходимости, осуществляется в пункте таможенного оформления, в котором фактически находится декларируемый товар. В рамках проекта за 2021 год Бобруйский ТП осуществил выпуск более 33 тысяч партий товаров, что на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Сегодня белорусская таможня целенаправленно поддерживает подготовку ребят со школьной скамьи, ведь это прекрасная возможность по ступенькам вырастить будущих таможенников. Сейчас в республике функционирует 17 таможенных классов во всех областях Беларуси, в них обучаются более 400 школьников. В пяти учреждениях высшего образования страны можно получить востребованную специальность «Таможенное дело». Это Белорусский государственный университет (Минск), Белорусский национальный технический университет (Минск), Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный университет транспорта (Гомель), Полоцкий государственный университет. Для поступления необходимо сдать русский/белорусский язык, математику и иностранный язык.