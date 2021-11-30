Таможенники пресекли ввоз гашиша, который был спрятан в коробке с детскими игрушками

В автопоезде VOLVO, следовавшем из Швейцарии в Монголию транзитом через пункт пропуска «Козловичи», брестские таможенники обнаружили гашиш.

Согласно представленным перевозчиком документам, в автопоезде следовала крупная партия одежды, обуви, игрушек, косметики, пищевых добавок, бытовой техники, продуктов питания и другого.

При проведении таможенного досмотра транспортного средства таможенники выявили бумажный сверток, в котором находился брикет с веществом коричневого цвета растительного происхождения. Сверток был спрятан в коробку с детскими игрушками.