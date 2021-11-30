Таможенники пресекли ввоз гашиша, который был спрятан в коробке с детскими игрушками
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В автопоезде VOLVO, следовавшем из Швейцарии в Монголию транзитом через пункт пропуска «Козловичи», брестские таможенники обнаружили гашиш.
Согласно представленным перевозчиком документам, в автопоезде следовала крупная партия одежды, обуви, игрушек, косметики, пищевых добавок, бытовой техники, продуктов питания и другого.
При проведении таможенного досмотра транспортного средства таможенники выявили бумажный сверток, в котором находился брикет с веществом коричневого цвета растительного происхождения. Сверток был спрятан в коробку с детскими игрушками.
Вещество направлено на экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области, эксперт которого подтвердил, что это опасное наркотическое средство – гашиш. Вес наркотика составил почти 90 грамм.
По данному факту Брестской таможней проводится проверка по ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы до семи лет.