Таможенники изъяли 3,4 тонны элитного сыра, незаконно ввезенного из Польши

Брестские таможенники пресекли незаконное перемещение на территории ЕАЭС более 3,4 т элитного сыра иностранного производства, сообщили в таможне.

Продукцию мелкими партиями незаконно перевезли через белорусско-польскую границу. Так, на сопредельной стороне сыр раздавали гражданам, которые ввезли его в Беларусь под видом товаров для личного пользования.

При проведении специальных мероприятий сотрудники таможни пресекли вывоз 1,8 т сыра на территорию России для его последующей реализации. Необходимые сертификаты, подтверждающие безопасность продукции, у водителей отсутствовали. Еще 1,6 т сыра были обнаружены в одном из частных домовладений в Кобринском районе. Общая стоимость контрабандного продукта составила порядка Br400 тыс.

Брестская таможня возбудила в отношении нескольких граждан Беларуси и других неустановленных лиц уголовное дело в соответствии с ч.3 ст.228 (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) УК. Продукция изъята. Санкция статьи предусматривает лишение свободы вплоть до 10 лет. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на привлечение нарушителей к ответственности.