2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Талибан полностью захватил провинцию Панджшер в Афганистане

БЕЛТА 143 0

Талибан полностью захватил провинцию Панджшер в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" полностью захватило северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинявшихся талибам. Об этом со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида сообщает ТАСС.

В сообщении талибов говорится, что провинция была полностью захвачена. В нем также говорится, что некоторые повстанцы в провинции получили поражение, а остальные сбежали.

Талибы заявили, что не намерены подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »