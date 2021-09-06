Талибан полностью захватил провинцию Панджшер в Афганистане
БЕЛТА 143 0
Радикальное движение "Талибан" полностью захватило северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинявшихся талибам. Об этом со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида сообщает ТАСС.
В сообщении талибов говорится, что провинция была полностью захвачена. В нем также говорится, что некоторые повстанцы в провинции получили поражение, а остальные сбежали.
Талибы заявили, что не намерены подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.
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