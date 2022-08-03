Талай: в Беларуси созданы все условия для развития компетенций молодежи

2 августа в детском оздоровительном лагере "На росстанях" состоялась встреча молодежи с общественным деятелем, паралимпийцем, рекордсменом по плаванию Алексеем Талаем. Встреча прошла в рамках республиканской информационно-просветительской акции "Шаг к успеху", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в ДОЛ "На росстанях" отдыхают 150 детей-спортсменов, представители лучших спортивных школ, победители республиканских и международных соревнований, кандидаты и мастера спорта, члены национальной сборной по различным видам спорта, паралимпийцы.

"Действительно, лидеры общественного мнения, спортсмены и другие наши граждане, которые прославили себя и страну, должны общаться с детьми, молодежью, доводить до них какие-то важные мысли. Путь к успеху, моменты преодоления - все это понадобится им в будущем. В скором времени им предстоит взять бразды правления нашим Отечеством в свои руки, а мы должны их подготовить, как когда-то готовил меня мой тренер, отец, мой дед ветеран Великой Отечественной войны, другие важные люди в моей жизни. И благодаря этому проекту мы имеем эту возможность - донести до этих молодых душ и сердец важные мысли о том, что сегодня все зависит только от тебя самого. И в школе, и в университете ты должен проявлять свои навыки, умения, добиваться, достигать все больших высот и, как сегодня модно говорить, найти лучшую версию", - сказал Алексей Талай.

Паралимпиец добавил: "В нашей любимой Беларуси созданы все условия: детские лагеря, военно-патриотические клубы. Все, что только возможно, мы, взрослые, стараемся направить на то, чтобы росли компетенции нашего подрастающего поколения".

В Беларуси стартовала республиканская информационно-просветительская акция "Шаг к успеху", которая рассчитана на мотивацию молодежи, отдыхающей в детских оздоровительных лагерях. Речь идет о санаториях, профилакториях и летних лагерях. Уже на протяжении месяца во время посещения этих учреждений было организовано более 220 таких встреч, которые охватили более 11 тыс. молодых людей. Сама молодежь инициировала приглашать на такие встречи лидеров общественных мнений.