Талай на встрече с детьми из Донбасса: все белорусы очень переживают за вас

Известный общественный деятель, паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай встретился сегодня с приехавшими на отдых в Беларусь детьми из Горловки и их матерями, передает корреспондент БЕЛТА.

В санатории "Золотые пески" Гомельского района на оздоровлении сейчас почти 40 ребят. Алексей Талай рассказал о своем непростом жизненном пути, когда все вокруг прочили и ему самому, и всей его семье незавидную судьбу. "А сегодня я здесь, перед вами. И спортсмен, и благотворитель, и известный белорус. Поэтому верьте в себя, в свои силы. Ненастье пройдет. Вновь будет светить солнце. А сейчас важно не отступать и не сдаваться, как завещали нам наши общие деды и прадеды - победители в Великой Отечественной войне", - отметил он.

"Мы - белорусы, люди, которые воспринимают людей из Донбасса как своих родных, близких. Все белорусы переживают за вас и молятся, чтобы вся ситуация выправилась, чтобы наступил мир на вашей, можно уже сказать, многострадальной земле", - обратился к ребятам и их матерям общественный деятель.

На встрече речь шла о важности сохранения правды о Великой Отечественной войне, о силе веры и единства, о тонкой грани между жизнью и смертью, между добром и злом.

После вдохновляющей речи Алексея Талая ребят ждали приятные сюрпризы - новогодние подарки, которые подготовили областное объединение профсоюзов, областные организации Белорусского Красного Креста, "Белой Руси", БСЖ, а также одно из ОДО региона.

"Мы хотим поделиться с ребятами своим теплом, душой, позитивными эмоциями", - отметила заместитель председателя областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская. Она также вручила приглашение гостям на новогодний праздник.

Билеты на яркое новогоднее представление в цирк передала ребятам член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Алла Смоляк. Она отметила, что белорусы - это отзывчивые люди, готовые прийти на помощь в непростые минуты.

После встречи гости из Горловки со слезами на глазах делились, что поездка в Беларусь позволила им на время вернуться к нормальной жизни. Слова благодарности организаторам отдыха адресовал 17-летний Дмитрий Галиминов. "Для нас отдых в "Золотых песках" - это шанс хоть немного отвлечься от той обстановки, в которой мы живем. Я благодарен фонду Алексея Талая за эту возможность стать хоть немного счастливее", - сказал он.