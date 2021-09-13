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Профилактика

Тактико-специальные учения спасателей прошли в деревне Каменка

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Тактико-специальные учения спасателей прошли в деревне Каменка

В ГУО «Каменская государственная вспомогательная школа-интернат» прошли тактико-специальные учения при участии работников Бобруйского гарнизона.

По легенде учений, в актовом зале школы произошло возгорание. Персонал учреждения обеспечил эвакуацию детей на свежий воздух. Среди пострадавших -  двое из числа работников школы, которым нет возможности выбраться из задымленного помещения.

Прибывшие подразделения МЧС провели разведку, нашли пострадавших и вывели их на улицу с помощью маски спасаемого, а также вскоре передали о ликвидации пожара.

Четкие и слаженные действия и персонала, и работников МЧС показали важность таких учений. Ведь беду лучше предупредить, чем бороться с ее последствиями.

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