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«Таки здравствуйте». Администрация Ленинского района знакомит молодых специалистов с Бобруйском

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«Таки здравствуйте». Администрация Ленинского района знакомит молодых специалистов с Бобруйском

Где новоиспеченному бобруйчанину культурно провести досуг в нашем городе? Проблема лишь в выборе направления променада. Представители Ленинской администрации города решили встретить молодежь колоритно, напомнив, что Бобруйск в истории — черта еврейской оседлости. И хоть сегодня евреи составляют менее одного процента от общего числа горожан, их культура и быт прочно укоренились в менталитете бобруйчан.

Глава администрации Ленинского района Андрей Дубинчик встречал молодежь в знаменитом еврейском дворике. До этого пункта в экскурсионном маршруте ребят встретил раввин Бобруйской синагоги Шауль Хабабо и провел увлекательный экскурс в историю еврейского народа, провел по залам синагоги, объяснил значение панно в еврейском дворике. Шауль, к слову, тоже выпускник, который попал по распределению в Бобруйск. Здесь же он и остался с семьей. Бобруйск – его дом.

Прежде чем пригласить за стол и угостить мацой, молодым людям сказали «Шалом» Мойша и Берта. Представители еврейского сообщества с задором рассказали о достопримечательностях Бобруйска, пожелали обзавестись здесь семьями, материальным достатком и карьерным ростом.

Уже за столом Андрей Викторович выразил надежду, что Бобруйск действительно найдет путь к сердцам распределившихся в Бобруйск, а представители городской власти, районной администрации поддержат молодежь в их добрых начинаниях.

Заместитель главы администрации Ленинского района Инна Новикова также акцентировала на том, что ребята могут обращаться в Ленинскую администрацию с вопросами и предложениями, могут говорить о своих трудностях, ведь родители далеко, а в первое время помощь и поддержка нужны каждому.

Далее беседа пошла в непринужденной обстановке в формате вопрос-ответ. Молодых специалистов, конечно же, волнуют их первые места работы, перспективы карьерного роста, жилищный вопрос.

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