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Спорт

Так сколько стоит прокат коньков возле главных катков Бобруйска?

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Так сколько стоит прокат коньков возле главных катков Бобруйска?

Напомним, что в эти праздничные дни на площади Ленина и возле Дворца искусств, неподалеку от главных елок города, оборудовали катки.

Для тех, кто хочет арендовать специальную обувь, работают пункты проката, опять-таки, неподалеку. Стоимость – 4 рубля 85 копеек за 45 минут. Арендовать пару коньков можно с 16.00 до 21.00.

Анастасия Кастрица,
фото Виктора Чабана

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