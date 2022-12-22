Так сколько стоит прокат коньков возле главных катков Бобруйска?

Напомним, что в эти праздничные дни на площади Ленина и возле Дворца искусств, неподалеку от главных елок города, оборудовали катки.

Для тех, кто хочет арендовать специальную обувь, работают пункты проката, опять-таки, неподалеку. Стоимость – 4 рубля 85 копеек за 45 минут. Арендовать пару коньков можно с 16.00 до 21.00.

Анастасия Кастрица,

фото Виктора Чабана