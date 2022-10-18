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Происшествия

Тайфун «Несат» затронул более 100 тыс. человек на Филиппинах

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Тайфун «Несат» затронул более 100 тыс. человек на Филиппинах

Более 103,6 тыс. человек затронул тайфун "Несат", который прошел вблизи филиппинского острова Лусон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в отчете филиппинского Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, в 71 эвакуационном центре остаются 4,45 тыс. людей. Более 3,8 тыс. человек заранее покинули свои дома. В результате стихии пострадали два человека. О жертвах и пропавших без вести не сообщается.

По информации совета, тайфун повредил 36 домов, два полностью уничтожил. Ущерб нанесен 33 инфраструктурным объектам. После удара стихии повреждены 44 дороги и 13 мостов. Перебои в электроснабжении фиксировались в 30 городах. Приостановлены занятия в 34 учебных заведениях.

В Тихом океане 16 октября сформировался 20-й в этом сезоне в Азии тропический шторм "Несат". Он прошел над северными районами Филиппин. По прогнозам метеорологов, к 19 октября он приблизится к южной оконечности китайского острова Хайнань, ослабеет и достигнет северных районов Вьетнама.

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