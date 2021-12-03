«Тачка на прокачку» по-могилевски

Под предлогом реставрации раритетного авто житель Могилева выманил у владельца около 12 тысяч долларов.

Более двух лет назад россиянин решил отреставрировать свой «Кадиллак ДеВилль» 1965 года выпуска. Поиски мастера привели в Беларусь. Заняться проектом согласился 32-летний могилевчанин.

Договорившись о стоимости и сроках ремонта, он получил авто и предоплату. Но работу выполнять не спешил: постоянно просил еще денег на запчасти, переносил сроки, а после перестал выходить на связь. Через год и вовсе попытался продать «Кадиллак».

В поле зрения правоохранителей аферист попал за другие злодеяния. За несколько последних лет он обманул более 10 граждан.

Все махинации были связаны с оказанием услуг по покупке автомобилей и спецтехники, а также их ремонту. Мужчина брал предоплату за оговоренную работу, но обязательства не выполнял. В рамках следственных действий по одному из таких уголовных дел и вскрылась история с «Кадиллаком».

Белорусские правоохранители вернули редкого «американца» законному владельцу, который уже не надеялся его увидеть. А отбывающий наказание могилевчанин стал фигурантом очередного уголовного дела за мошенничество.

УВД Могилевского горисполкома