Сжигать или не сжигать? Советы дачникам от МЧС

Уборка на участке зачастую сопровождается разведением костра. У спасателей часто интересуются - не оштрафуют ли за костер на участке, можно ли разжечь мангал возле дома и т.д. Дадим дельные советы всем дачникам и огородникам, опираясь на некоторые изменения в правила пожарной безопасности.

- На придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, не допускается выжигание сухой растительности на корню.

- Использовать специальные приспособления для приготовления

пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления.

- Места для разведения костров должны быть очищены от горючих

веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения.

- Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом,

чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий,

хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.

- По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих)

материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

- Не допускается разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев.

- Использование для разжигания костров и угля

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением

жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.

Предупреждение! Не допускайте ребенка к костру и не позволяйте, чтобы ребенок играл со огнем!!!Берегите себя!