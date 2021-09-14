Сжигать или не сжигать? Советы дачникам от МЧС

Уборка на участке зачастую сопровождается разведением костра. У спасателей часто интересуются - не оштрафуют ли за костер на участке, можно ли разжечь мангал возле дома и т.д. Дадим дельные советы всем дачникам и огородникам, опираясь на некоторые изменения в правила пожарной безопасности.
- На придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, не допускается выжигание сухой растительности на корню.
- Использовать специальные приспособления для приготовления
пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления.
- Места для разведения костров должны быть очищены от горючих
веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения.
- Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом,
чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий,
хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.
- По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих)
материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.
- Не допускается разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев.
- Использование для разжигания костров и угля
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением
жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.