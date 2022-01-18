Сырники с растительными жирами обнаружили в продаже в Могилевской области

Замороженные сырники с добавлением растительных жиров обнаружили в продаже в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одной из частных торговых организаций в продаже были обнаружены кулинарные замороженные полуфабрикаты "От шефа" российского производства. По результатам исследований установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

В маркировке были указаны недостоверные сведения о составе продукта. "В составе полуфабрикатов обнаружены стерины растительного происхождения, которые подтверждают наличие в составе продукта незаявленных изготовителем жиров растительного происхождения. Информация о составе продукции недостоверна и вводит потребителя в заблуждение", - отметили специалисты.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции в Беларуси.