Свыше четверти объема отгруженной продукции «Бобруйскагромаша» составляет инновационная техника

На предприятии «Бобруйскагромаш» подвели итоги инновационной деятельности за 2021 год. Отмечено, что удельный вес инновационной техники по холдингу в объеме всей отгруженной продукции составил 25,5 % — на 9,4 % больше, чем в 2020 году.

Сделаны, сообщили на предприятии, первые большие шаги по серьезной модернизации пресс-подборщиков серии ПРФ, реализуется направление на развитие машин для внесения минеральных и органических удобрений — РУ-8 и МТТ-9-1. Машина для внесения минеральных удобрений МТТ-4У и распределитель минеральных удобрений РУ-7000-1 поставлены на производство с кузовом из нержавеющей стали.

Были также разработаны такие новинки, как пересаживатель деревьев ПД-1, агрегат для формирования лыжной трассы УЛТ-16 и снегоуборочная машина МСУ-250.

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