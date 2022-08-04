Свыше 700 кг дикорастущей конопли уничтожили в Кричеве
5 0
Более 700 кг дикорастущей конопли уничтожили правоохранители в Кричеве.
Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД вблизи реки Сож обнаружили участок местности, на котором произрастала дикорастущая конопля.
Вес уничтоженного сырья составил 750 кг.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Свыше 700 кг дикорастущей конопли уничтожили в Кричеве
-
Иностранец, подумай о последствиях! Предупреждает ГАИ
-
Чем могут обернуться покупки в местах неустановленной торговли?
-
Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» в Осовской средней школе Бобруйского района
-
Стартовала акция «С заботой о безопасности малой родины»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости