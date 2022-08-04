Свыше 700 кг дикорастущей конопли уничтожили в Кричеве

Более 700 кг дикорастущей конопли уничтожили правоохранители в Кричеве.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД вблизи реки Сож обнаружили участок местности, на котором произрастала дикорастущая конопля.

Вес уничтоженного сырья составил 750 кг.