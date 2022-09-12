Свыше 50 т квашеной капусты планирует заготовить Бобруйское ОСП Кировского райпо
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На квасильно-засолочном участке Бобруйского обособленного структурного подразделения Кировского райпо в этом году планируют заготовить свыше 50 т квашеной капусты. Кроме того, здесь готовят маринованный чеснок, соленые огурцы, моченые яблоки и другие продукты квашения и засолки. В этом году пробуют изготавливать корейскую морковку и продукты переработки из свеклы.
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