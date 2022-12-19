Свыше 250 пешеходов привлечены к ответственности за нарушения ПДД за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрированы.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудниками ГАИ области выявлено 918 нарушений ПДД, задержано 7 пьяных водителей и 22 бесправника. 257 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 51 из которых находились в нетрезвом состоянии.