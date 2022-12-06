Свыше 18,6 тысячи тонн овсяной продукции произвели комбинаты хлебопродуктов в этом году

Беларусь в год импортирует около 400 тонн овсяных хлопьев из 18 тысяч тонн овсяной продукции, потребляемой на внутреннем рынке. Все остальное исключительно свое.

Продукцию из овса выпускают Новобелицкий, Сморгонский и Бобруйский комбинаты хлебопродуктов. Производят крупу недробленую из пропаренного овса, крупу плющеную «Сморгонскую», хлопья «Экстра», хлопья быстрого приготовления и не требующие варки. На основе хлопьев разработаны линейки пищевых концентратов – вкусных и полезных каш. Активнее всего на экспорт идет недробленая крупа, а также мука. Знают и любят нашу продукцию не только в России, Казахстане, Армении, но и Молдаве, Нигерии, других странах.

Кстати, расплющенное зерно овса – основной компонент мюсли. Нельзя не упомянуть и про геркулес – один из видов хлопьев, которые производит ОАО «Лидапищеконцентраты».

– В прошлом году комбинаты хлебопродуктов произвели около 24 тысяч тонн овсяной продукции, в том числе 11,3 тысячи тонн крупы и 12,7 тысячи тонн хлопьев. За десять месяцев этого года – 18,6 тысячи тонн всего, из них 11,8 тысячи тонн хлопьев. Продукция востребована, – отмечает заместитель начальника управления по хлебопродуктам главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Елена Ярошевич.

СБ