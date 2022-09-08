Свыше 100 семей в Бобруйском районе получили материальную помощь на подготовку детей к школе от профсоюзов

Профсоюзы Бобруйщины, как и другие общественные организации, подключились к кампании по подготовке детей к новому учебному году. В рамках акции «Профсоюзы — детям» первичные профсоюзные организации оказали помощь семьям, воспитывающим детей школьного возраста.

Материальную поддержку на общую сумму почти 8 тысяч рублей получили более 100 семей, в которых воспитывается около 300 детей. В этом году, отметили в Бобруйском райисполкоме, акция проводилась в двадцатый раз (впервые была инициирована в 2002 году), с каждым годом она приобретает все большие масштабы.