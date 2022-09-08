Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Свыше 100 семей в Бобруйском районе получили материальную помощь на подготовку детей к школе от профсоюзов

2 0

Свыше 100 семей в Бобруйском районе получили материальную помощь на подготовку детей к школе от профсоюзов

Профсоюзы Бобруйщины, как и другие общественные организации, подключились к кампании по подготовке детей к новому учебному году. В рамках акции «Профсоюзы — детям» первичные профсоюзные организации оказали помощь семьям, воспитывающим детей школьного возраста.

Материальную поддержку на общую сумму почти 8 тысяч рублей получили более 100 семей, в которых воспитывается около 300 детей. В этом году, отметили в Бобруйском райисполкоме, акция проводилась в двадцатый раз (впервые была инициирована в 2002 году), с каждым годом она приобретает все большие масштабы.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »