Свыше 100 семей в Бобруйском районе получили материальную помощь на подготовку детей к школе от профсоюзов
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Профсоюзы Бобруйщины, как и другие общественные организации, подключились к кампании по подготовке детей к новому учебному году. В рамках акции «Профсоюзы — детям» первичные профсоюзные организации оказали помощь семьям, воспитывающим детей школьного возраста.
Материальную поддержку на общую сумму почти 8 тысяч рублей получили более 100 семей, в которых воспитывается около 300 детей. В этом году, отметили в Бобруйском райисполкоме, акция проводилась в двадцатый раз (впервые была инициирована в 2002 году), с каждым годом она приобретает все большие масштабы.
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