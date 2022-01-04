Свыше 10 тыс. жителей Могилевской области участвовали в праздничных мероприятиях в ночь на 1 января

Свыше 10 тыс. жителей Могилевской области приняли участие в праздничных мероприятиях в ночь на 1 января. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В ночь на 1 января 2022 года на территории Могилевской области прошло свыше 180 новогодних праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 10 тыс. человек, - рассказали правоохранители. - Наиболее значимые и многочисленные мероприятия традиционно прошли в Могилеве и Бобруйске".

Как сообщил заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД подполковник милиции Дмитрий Ровнейко, общественный порядок обеспечивали сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, которые в праздничные дни несли службу в усиленном режиме.

В местах проведения мероприятий предпринимались дополнительные меры безопасности: был организован контрольно-пропускной режим с досмотром, изменялась схема движения автотранспорта. Административных правонарушений, преступлений и других происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено.