Связисты отметили 115-летие бобруйской телефонной сети

Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в областном театре драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича. Поздравить с юбилеем работников Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком» пришли представители депутатского корпуса, администраций Ленинского и Первомайского районов, Бобруйского райисполкома, общественных организаций, предприятий города. На праздник приехали и коллеги из Могилева.

115 лет – значимая дата не только для связистов, но и для всех бобруйчан, которые пользуются современными телекоммуникационными услугами. История бобруйской телефонной сети началась 1 января 1908 года. Шло время, технологии шагнули далеко вперед и продолжают развиваться. Современная сеть предлагает высокий скоростной доступ в Интернет, широкий спектр услуг и их отличное качество. Телевидение ZALA, Интернет byfly, пакеты услуг «ЯСНА» – эти брэнды знают все жители нашего города. Набирает также популярность услуга «Видеоконтроль». Профессионализм сотрудников, уникальный опыт работы и мастерство позволяют решать самые сложные задачи, внедрять новейшие достижения в сфере телекоммуникаций.

– 115 лет – это глобальная история, которая дает возможность бобруйчанам пользоваться суперсовременной связью. Отдельно хочется поздравить ветеранов связи. Огромное спасибо за труд, усердие и за то, что сегодня передаете опыт людям, которые работают в Бобруйском узле электросвязи. Хочется пожелать всем здоровья, мира, добра, благополучия. С праздником! – поздравил связистов Михаил Желудов, председатель Бобруйского городского Совета депутатов.

За добросовестный труд и огромный вклад в развитие современных услуг связи лучшие работники были награждены почетными грамотами и благодарностями.