Связь поколений и истории. В Бобруйске прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

В четверг, 14 июля, в Бобруйске на базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной Звезды полка прошла городская военно-патриотическая игра «Зарница».

Четыре команды – «Искра», «Факел», «Звезда», «Адреналин» – соревновались в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Участниками игры стали около 60 детей 11-16 лет. Это учащиеся учреждений образования, воспитанники летнего военно-патриотического лагеря «Патриот» (в том числе несовершеннолетние подконтрольной категории). Юнармейцы уже прошли два этапа – локальный, отборочный – и попали в финал.

– «Зарница» – не просто игра. Это связь поколений и истории. Поэтому в Год исторической памяти наша основная задача – приумножить традиции и добиться, чтобы будущие поколения их сохранили. А всем участникам игры я хочу пожелать уверенности в собственных силах – никогда не сомневайтесь в себе! И пусть победит сильнейший! – сказала на торжественном открытии соревнований Галина Бородина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома.

Финал игры состоял из подготовительных и конкурсных мероприятий военно-патриотического и военно-спортивного характера. Соревнования проводились между командами в виде эстафет, конкурсов, викторин, игр и занятий на местности с военным сюжетом. Ребята знакомились с историей, задачами гражданской обороны и основами безопасности жизнедеятельности.

Галина Владимировна отметила:

– Эти командные соревнования проводятся в рамках республиканской межведомственной программы «Забота», которая проходит в стране с 1 мая до 1 октября. Главные цели игры – военно-патриотическое воспитание и привитие подрастающему поколению любви к Родине. Наша основная задача – приумножать, развивать и доводить до будущих поколений традиции белорусского народа.

Какие испытания проходили ребята, рассказал лейтенант Александр Тихонович, офицер по информационно-пропагандистской работе войсковой части №20392:

– Участники показали визитную карточку – представили коллег-юнармейцев и девиз команды, стреляли из пневматической винтовки, разбирали и собирали автомат Калашникова, искали мины щупом на учебном поле, метали учебные гранаты на дальность, участвовали в конкурсе боевых листков, проходили квиз «Зарничники» – викторину на тему Великой Отечественной войны: о наступательной операции «Багратион», героях ВОВ, в том числе Бобруйска, и т.д. Кульминацией игры стала комплексная военизированная эстафета, за основу которой была взята игра на местности «Засекреченный город». Хочу отметить, что среди участников был праправнук Героя Советского Союза Михаила Быкова, награжденного орденом Александра Невского, Отечественной войны, Красной Звезды, Ленина, многочисленными медалями и трижды – орденом Красного Знамени.

Лидер команды «Искра» Роман Лыко, учащийся профильного класса МЧС средней школы №28:

– Меня очень заинтересовало предложение принять участие в «Зарнице», потому что это уникальная возможность примерить роль солдата. Я понял, что в будущем хочу поступить на военный факультет. За несколько дней до начала соревнований нам представили союзников. Мы сразу же сдружились и начали активно общаться, получили знания об устройстве армии, о военной технике, посетили музей войсковой части. Нам рассказали о дисциплине, распорядке дня, физической подготовке, самолетах, танках, оружии.

На торжественной церемонии закрытия соревнований Валерий Марченко, учитель допризывной подготовки средней школы №17, вручил благодарность заместителю командира войсковой части №20392 Денису Маркачеву за сотрудничество, направленное на формирование у юношей морально-психологической готовности к военной службе, обеспечение учащихся знаниями и умениями, необходимыми для освоения обязанностей защитника Отечества Республики Беларусь.

Жюри по наибольшему количеству набранных баллов определило победителей. Места распределились следующим образом:

1-е место – команда «Искра»;

2-е место – команда «Факел»;

3-е место – команды «Звезда» и «Адреналин».

Участники награждены дипломами управления по образованию Бобруйского горисполкома, памятными подарками от отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.

Справка. Организатор игры – Бобруйский городской Совет ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» при поддержке управления по образованию, отдела идеологической работы и по делам молодежи и комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома, 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной Звезды полка.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.