«Преподобный Гавриил – великая любовь и чудо 20 века». В Бобруйский район прибыли святыни из Грузии

Шапочку святого преподобного Гавриила Ургебадзе, крест, который он носил, частицу погребальной доски и частицу мощей архимандрита Грузинской православной церкви доставили 2 декабря в храм в честь преподобного Сергея Радонежского в поселке Туголица Бобруйского района по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима.

Старец Гавриил Ургебадзе – живое свидетельство того, что Господь не оставляет нашу землю. Его почитают во всех Православных Церквях, а на родине его с почтением зовут мама Габриэли. О святости и праведности отца Гавриила свидетельствует великое множество людей, посетивших старца при жизни его и имевших возможность напитаться от него благодатью. Почерпнем же и мы из бездонного колодца мудрости, любви и смирения чудесного грузинского святого.

– Этот святой посвятил себя любви ближнему. При жизни он говорил: «Человек без любви подобен кувшину без дна». Старец Гавриил был прославлен в лике святых 20 декабря 2012 года, через 17 лет после смерти. И это большая редкость, обычно для канонизации нужно, чтобы прошел длительный срок. Это свидетельство тому, насколько его почитают, – рассказал настоятель прихода в Туголице отец Федор (Федор Кашенок).

Отец Федор не только ведет службы, но и восстанавливает старинные церковные книги, создал при храме уникальный музей, в котором находятся фолианты XVII–XIX веков, древние иконы, предметы крестьянского быта, старинная мебель, дореволюционные фото, монеты, церковная утварь. Отец Федор стал инициатором и прибытия грузинских святынь в Бобруйский район.

– Господь сподобил меня в этом году дважды побывать в Грузии, – продолжил отец Федор. – И там произошло маленькое чудо: в гостиницу к нам привезли ковчег со святыми мощами преподобного Гавриила Ургебадзе, крест и шапочку, которые он носил, и группа впала в такое умиление, что все стали на колени и заплакали от такой неожиданности. А перед этим мы посетили женский монастырь Самтавро , где приложились к мощам. Мы усердно молили преподобного Гавриила Ургебадзе, чтобы он помог нашим семьям в трудное время, чтобы Господь через него дал здравия нашим родственникам, друзьям и знакомым. И я попросил, чтобы братья грузины привезли эти святыни и в нашу Бобруйскую епархию.

Доставили же святыни к нам, проделав долгий путь, грузинские православные журналисты. Один из них – Константин Цервадзе. Вместе со своей творческой группой он снял три документальных фильма о старце Гаврииле. Одна из кинолент получила Гран-при на Кубанском кинофестивале православных фильмов.

– Вместе со святынями мы привезли к вам и икону, на которой изображены преподобный Гавриил и Серафим Саровский, – рассказал Константин Церцвадзе. – Она называется «Единство во Христе и дружба русского и грузинского православных народов». И когда мы заносили святыни в ваш храм, мы видели очередь людей с иконами старца Гавриила в руках, радости моей (ни как автора фильмов о преподобном, а как обычного грузина) просто не было предела. Это лучшее доказательство того, что все мы едины во Христе. Как говорится в Евангелие: «Нет ни эллина, ни иудея» – все мы Богом созданы. Отрадно, что слава старца Гавриила, можно сказать, покоряет весь мир. Старец Гавриил является великой любовью и чудом 20 века. Особенно сейчас, в столь мятежные времена (все ведь знаем, что происходит в мире), он объединяет нас, становится нашим заступником, подбадривает и не дает упасть духом.

Святыни покинут храм после воскресной литургии 5 декабря, далее они направятся в Ляденский мужской монастырь.