Святую память бережно храним! В Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв Хатыни
64 0
В Бобруйске проходит городская акция «Мы памятью едины», в рамках которой запланирован ряд мероприятий. 20 марта в 11:00 состоится митинг-реквием у Братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами (территория Бобруйской крепости).
Также в рамках акции будут организованы диалоговые площадки, круглые столы, тематические выставки, кинопоказы, посещение музеев, библиотек и многое другое.
День памяти жертв Хатынской трагедии — 22 марта. На воинских захоронениях, памятных местах будет проводиться благоустройство и траурные митинги.
также
-
Поговорили о насущном: в Бобруйске обсудили проблемы незрячих и слабовидящих людей
-
Святую память бережно храним! В Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв Хатыни
-
Учащиеся бобруйских школ и гимназий приняли участие в акции, приуроченной ко Дню памяти жертв Хатыни
-
В Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел Единый день информирования
-
ЗАГС ищет семейные пары, отмечающие 50 и более лет совместной жизни