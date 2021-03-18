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Общество

Святую память бережно храним! В Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв Хатыни

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Святую память бережно храним! В Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв Хатыни

В Бобруйске проходит городская акция «Мы памятью едины», в рамках которой запланирован ряд мероприятий. 20 марта в 11:00 состоится митинг-реквием у Братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами (территория Бобруйской крепости).

Также в рамках акции будут  организованы диалоговые площадки, круглые столы, тематические выставки, кинопоказы, посещение музеев, библиотек и многое другое.

День памяти жертв Хатынской трагедии — 22 марта. На воинских захоронениях, памятных местах будет проводиться благоустройство и траурные митинги.

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