Святую память бережно храним! В Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв Хатыни

В Бобруйске проходит городская акция «Мы памятью едины», в рамках которой запланирован ряд мероприятий. 20 марта в 11:00 состоится митинг-реквием у Братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами (территория Бобруйской крепости).

Также в рамках акции будут организованы диалоговые площадки, круглые столы, тематические выставки, кинопоказы, посещение музеев, библиотек и многое другое.