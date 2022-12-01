Священной памятью объединяем национальности. Новые имена увековечили на Бобруйской Аллее Праведников

1 декабря на Аллее Праведников народов мира в Бобруйске появился 17-й мемориальный камень – в честь жительниц города Глуска Надежды Архипцевой и Любови Архипцевой (Волчек), которые, рискуя собственной жизнью, спасли еврейскую девочку от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

В ходе уничтожения еврейского населения к Надежде и Любови Архипцевым за помощью пришла дочь друзей семьи, которой удалось убежать. Несмотря на то, что их дом находился недалеко от местного полицейского управления, Архипцевы не побоялись продолжительное время прятать ее у себя в погребе и на чердаке. Так была спасена жизнь маленькой еврейской девочки. А «Тот, кто спас одну жизнь, спас весь мир» – гласит надпись на медали, которую вручают праведникам народов мира.

На торжественную церемонию открытия в Бобруйск прибыли почетные гости: Первый секретарь посольства Государства Израиль в Республике Беларусь Екатерина Литвак, глава Представительства еврейского агентства в РБ Илана Ломкин, заместитель Главы представительства Американского еврейского распределительного комитета в РБ Игорь Березняков, председатель иудейских религиозных общин в РБ Владимир Малинкин, автор первого в Беларуси Мемориального комплекса «Аллея Праведников» в Бобруйске Галина Левина, главный редактор журнала «Мишпоха», писатель, режиссер и сценарист Аркадий Шульман и многие другие.

Все участники мероприятия и во время выступлений, и уже после торжественной части, адресовали теплые слова Беларуси и ее народу, особенно подчеркивая, что, несмотря на то, что наша страна – государство многонациональное, у нас не встретишь ни этнической, ни расовой, ни языковой, ни межконфессиональной конфронтации между национальными или религиозными организациями. И это объясняется в первую очередь тем, что пережив за свою историю множество страшных войн, белорусский народ как никто другой ценит мир на своей земле и понимает, что выстоять против любых невзгод можно только вместе. Беларусь – мирный дом для всех добрых людей.

После торжественного открытия в кинотеатре "Товарищ" состоялась премьера документального фильма "Аллея Праведников", а также прошла фотовыставка "Праведники из Бобруйска".