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Религия

Священник Бобруйской епархии выступил перед заместителями директоров средних школ города

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Священник Бобруйской епархии выступил перед заместителями директоров средних школ города

20 октября в формате онлайн-семинара прошло заседание методического объединения заместителей директора по воспитательной работе средних школ Бобруйска. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Перед участниками заседания выступил клирик храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» иерей Никита Баскаков.

Тема, о которой говорил священник с заместителями директора по воспитательной работе, важна и актуальна  — «Семья как фактор формирования гармоничной личности ребенка».

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