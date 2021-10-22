Священник Бобруйской епархии выступил перед заместителями директоров средних школ города
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20 октября в формате онлайн-семинара прошло заседание методического объединения заместителей директора по воспитательной работе средних школ Бобруйска. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.
Перед участниками заседания выступил клирик храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» иерей Никита Баскаков.
Тема, о которой говорил священник с заместителями директора по воспитательной работе, важна и актуальна — «Семья как фактор формирования гармоничной личности ребенка».
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